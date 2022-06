Wohntipps für den Sommer

Endlich ist er da, der Sommer! Wir freuen uns über längere Tage, steigende Temperaturen und entspannte Stunden am Baggersee, im Eiscafé und im Biergarten. Und damit wir unsere Lieblingsjahreszeit auch in vollen Zügen auskosten können, rüsten wir jetzt unsere Sommergarderobe auf, reichen Urlaub ein, machen das Fahrrad flott und schützen unsere Haut mit Sonnencreme. Aber was ist eigentlich mit unserem Zuhause? Auch Wohnung und Garten brauchen jetzt ein kleines Sommer-Update. Schließlich wollen wir uns auch hier rundum sommerlich wohl fühlen. Hier kommen fünf Tipps, wie wir den Sommer in unsere vier Wände holen können.