Ideen zur Verschönerung eurer Fenster

Fenster verschönern bedeutet, das eigene Heim zu verschönern. Ein Fenster bietet nicht nur einen Blick nach draußen in Gesellschaft und in die Natur, sondern es fungiert auch gleichzeitig als Bild. Ein Bild für die Bewohner, aber auch ein Bild für die Betrachter von der Straße. Schon mit wenig Aufwand können die eigenen Fenster anspruchsvoll verschönert werden. Hier könnt ihr zu Fenstermalerei greifen und Motive malen, die euch gerade in den Sinn kommen. Wenn eure Kreativität sich in Grenzen hält oder ihr davon nicht besonders angetan seid, könnt ihr auch zu Stoffen und Textilien greifen, die eure Fenster geschmackvoll aufwerten. Auch Aufkleber sind in vielfältigen Ausführungen erhältlich und können teilweise eure Räume in fantasievolle Farbenspiele eintauchen. Lasst euch inspirieren und sammelt Anregungen. Entscheidet selbst, mit welchen Maßnahmen ihr eure Fenster verschönern möchtet.