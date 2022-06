Die richtige Spülmaschine finden – DARAUF kommt es an

Wie ihr die richtige Spülmaschine findet, ist nicht zuletzt von euren Ansprüchen und von den räumlichen Eigenschaften abhängig. Eine Spülmaschine ist längst nicht mehr nur ein einfaches Gerät, welches die tägliche Arbeit im Haushalt erleichtert. Umweltauflagen und Energiekosten machen es erforderlich, dass ihr euch vor dem Erwerb einer Spülmaschine zunächst mit euren eignen Ansprüchen und den Anforderungen an das Gerät beschäftigt. Die Größe einer Spülmaschine steht im Zusammenhang mit dem täglichen Spülaufkommen und auch der Energiebedarf richtet sich nach der Menge und dem Grad der Verschmutzung des Geschirrs. Tatsächlich kann ein genauerer Blick auf das Gerät zu enormen Einsparungen führen. Selbstverständlich ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz unwichtig, was jedoch auf den ersten Blick zunächst etwas irritierend wirken kann. Aber auch die Optik des Geräts sollte nicht vernachlässigt werden, da das Gerät sich schließlich in die Umgebung geschmackvoll einbinden lassen soll.