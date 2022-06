Küchenhelfer, die in keiner Küche fehlen sollten

Auch das Gewürzregal erfreut sich einer langen Tradition in deutschen und internationalen Küchen. Vollkommen unabhängig, welcher Küchenstil bevorzugt wird, das Gewürzregal ist in der Regel in irgendeiner Ausführung fester Bestandteil einer modernen Küche. Die Varianten des Gewürzregals sind äußerst vielseitig, sodass auch hinsichtlich Stil und Optik eine sehr breite Vielfalt angeboten wird. Bei der Wahl eines geeigneten Modells kommt es ausschließlich auf die Bedürfnisse und Vorlieben des Benutzers an.

Das klassische Gewürzregal findet sich in der Regel an der Wand und ist dort fest installiert. Moderne Ausführungen erlauben aber auch eine flexible Platzierung auf der Arbeitsplatte im Küchenbereich. Wem das nicht genug ist, der kann auch zu Gewürzregalen in Form einer Stange greifen, an denen die Gewürzbehälter aufgehängt werden. Hobbyköche, die auf spektakuläre Effekte großen Wert legen, können ihre Besucher und Freunde mit den Drehungen eines Karussells beeindrucken, welches die Gewürze kreisen lässt.