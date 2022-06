Vorher-Nachher: Fachwerkhaus mit Hollywoodflair

Hier ein Blick in den Innenraum während der Sanierungs- und Umbauarbeiten. Die Deckenbalken waren nicht mehr tragfähig und alle alten Bodenbeläge entweder bereits entfernt oder abgängig. Der Kamin in der Hochküche wurde erst im Zuge der Arbeiten wieder freigelegt und war im oberen Teil so stark angegriffen, dass eine Sanierung unmöglich wurde. Im alten Ratherrensaal war die Lehmstuckdecke unter einer Abhängung verborgen. Der nördliche Anbau war in seiner Bausubstanz in Ordnung, musste jedoch vollständig entkernt werden.