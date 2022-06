Inspirationen für eine coole Deckengestaltung

Eine coole Deckengestaltung könnt ihr auf ganz unterschiedlichen Wegen realisieren. Eine großartige Vielfalt mit Materialien und Möglichkeiten erwarten euch, wenn ihr individuelle Konzepte entwickeln möchtet und diese eindrucksvoll in eure Räume installieren möchtet. Hierbei könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen und mit allem experimentieren, was euch gefällt. Nutzt Stoffe und Tücher, um fantasievolle Installationen zu gestalten oder greift zu technischen Hilfsmitteln, die euch eine geschmackvolle und beeindruckende Zimmerbeleuchtung ermöglichen. Achtet in jedem Fall darauf, dass eure eigenen Vorstellungen mit dem Mobiliar sowie der Wandgestaltung harmonieren. Kontraste können sehr imposant wirken, sollten jedoch kein Chaos verursachen, sondern Abwechslung in die Räumlichkeiten bringen. Haltet Eindrücke fest und nutzt diese als Inspiration, bevor ihr euch für eine Gestaltungsart entscheidet.