Jeder Raum wird zum Highlight

Beim Blick in ein weiteres Badezimmer wird deutlich, dass sich ein extravagantes Design in jedem Raum wiederfindet. In diesem Raum dominieren dunkle, hochwertige Materialien. Für Abwechslung sorgt eine goldfarbene Wand, die mit einem stylishen Handtuchwärmer versehen wurde.

Dass es nicht nur im Süden Europas, sondern auch bei uns in Deutschland solche schönen Wohnungen mit einem traumhaften Ausblick gibt, zeigen wir euch in unserem Artikel über eine coole Dachgeschosswohnung in Berlin.