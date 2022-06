Ein perfektes Paar: Tische und Stühle

Sogar das Licht ist mit passendem Design in die Konstruktion des Swing Table integriert. Prismenartige Formen bilden den Lampenschirm und finden sich auch in den Stühlen wieder. Die Stühle wirken leicht und es scheint fast so, als würden sie in der Luft schweben. Der Umriss der Gesamtstruktur wirkt dagegen sehr solide. Und mit der neutralen Farbe Weiß passt der Tisch in jedes Esszimmer.