Das zwiegespaltene Haus

Die Architektur des Alpenvorlands ist traditionell geprägt von altehrwürdigen Bauernhäusern und Scheunen mit Steinsockel und hölzernem Aufbau. Auch viele Neubauten werden heutzutage in diesem harmonischen Trachtenlook errichtet – inklusive moderner Details wie offenem Raumkonzept, Photovoltaikanlage und zeitgemäßem Energiekonzept. Unsere Experten von Despang Schlüpmann haben da allerdings andere Ansprüche. In Oberhaching errichteten sie das Officehome, das Wohnen und Arbeiten verbindet und den traditionellen Kontext zwar erkennen lässt, aber dabei durch und durch innovativ und modern interpretiert. So imitiert das Haus weder außen noch innen die rustikale Landhausoptik seiner Nachbarschaft, sondern überzeugt mit einer reduzierten Formgebung, klaren Linien und hoher Funktionalität.