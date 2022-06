Vom Krankenhaus zum Loft

Das Innere des Hauses ist hell und geräumig. Weiße Wände in jedem Zimmer vertiefen diesen Eindruck zusätzlich und lassen den Wohnraum frisch und freundlich wirken. Hier sehen wir das Wohnzimmer, in dem karamellfarbene Sofas und helle Teppiche für Wärme sorgen. Dazu gesellen sich weitere moderne Möbel und Accessoires in zeitlosem Schwarz sowie einige Retro-Details wie die gerahmten Theaterplakate aus den 50er bis 70er Jahren.