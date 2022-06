Die verdrehte Villa

Hanggrundstücke sind bei Bauherren extrem beliebt, denn durch diese exponierte Lage ergibt sich aus allen Geschossen des Hauses meist ein spektakulärer Panoramablick ins Tal. Für Architekten stellt eine solche Topographie allerdings eine ganz besondere Herausforderung dar, denn sie stellt spezielle Anforderungen an Statik und Grundrissplanung. Doch wenn die Hanglage clever genutzt wird, entstehen in der Regel beeindruckende Traumhäuser. Zu genau diesen zählt auch die Villa, die wir euch heute mitgebracht haben. Sie wurde von FLOW.Architektur in Pforzheim errichtet und beeindruckt nicht nur mit einer genialen Aussicht, sondern auch mit einer imposanten Architektur und so einigen coolen Ideen.