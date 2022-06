Berliner Apartment mit Partyfeeling

Willkommen in Berlin – der Hauptstadt, die für ihr Multikulti-Flair und den spannenden Kontrast aus Altbewährtem und Neuerfundenem bekannt ist. Genau diese Vielfältigkeit spiegelt sich auch in einer typischen Berliner Wohnung wieder. Doch wie sieht so eine eigentlich aus? Ganz klar: Es ist ein Altbau, mit hohen Decken, Holzfußboden und einem perfekten Mix aus Retro-Charme und Hipster-Funk. Die Experten von D/Form Gesellschaft für Architektur Städtebau mbh statteten eben solch eine Wohnung mit dem gewissen Etwas aus. Was das ist, erfahrt ihr bei unserem Rundgang durch das Berliner Apartment.