Zickzack für mehr Lebensqualität

Lüften wir nun das Geheimnis um die Zickzack-Form des Dachs. Durch die besondere Form des Hauses ergeben sich viele Vorteile: Zum einen unterstützt die Geometrie die Beschattung des Hauses, während die Sonne im Zenith steht. Dieser Schatten wirkt sich positiv auf die natürliche Temperatur in den Räumen aus. Zum anderen erlauben die markanten Oberlichtverglasungen im Dach auch am Nachmittag einen Sonneneinfall in den offen konzipierten Wohn- und Erschließungsbereich im Erdgeschoss sowie in das gartenseitige Zimmer im Obergeschoss. Durch diese Konstruktion werden die Belichtungsnachteile, die durch das kleine Grundstück entstehen, optimal ausgeglichen. Des Weiteren sind die Form und die interne Organisation des Gebäudes von der Bewegung der Bewohner, der Sonne und des Mondes inspiriert.