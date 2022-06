Die sensationelle Rettung eines verfallenen Hauses

Und so sieht die Küche nach der Sanierung aus. Wo einst die Feuerstelle war, bringt nun ein großes Fenster Helligkeit in den Raum. Das kleinere Fenster, das zuvor zu sehen war, wurde zugemauert. Die Küche erstrahlt in einem erfrischenden Mix aus Küchenfronten in hellem Holz und Fliesen in zartem Hellblau. Das Design der Küche ist auf ein Minimum reduziert und passt perfekt zu dem urigen Charakter des Hauses. Eine kleine Sitzecke lässt den Küchenbereich noch wohnlicher wirken.

Auf der rechten Seite des Bildes erkennen wir die ursprüngliche Treppe, die in ihrer Form erhalten und lediglich etwas saniert wurde.