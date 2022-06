Boulevard Berlin: Ein Shoppingerlebnis

Shoppingcenter in Berlin gibt es viele – doch kennt ihr ein Kaufhaus, in dem ihr euch wie in einem Luxusgebäude fühlt? Das Boulevard Berlin weckt in uns sofort solche Assoziationen! Und natürlich ist das auch so kalkuliert, wie uns Ortner & Ortner, die Architekten des Gebäudes, verraten haben. Erfahrt mit uns gemeinsam, wie es den Experten gelungen ist, den altehrwürdigen Charme und das Moderne des Berliner Westens zu vereinen.