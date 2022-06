6 x cooles Grau für euren Garten

Die Zeiten, als Grau noch als langweilig, trist und öde galt, sind längst vorbei. Heute gehört Grau zu den beliebtesten Farben, wenn es um Einrichtungsideen und Interior Design geht. Ob an der Wand, auf dem Boden oder in Form von Möbelstücken – viele Menschen lieben den neutralen Ton, der ruhig, cool und schick zugleich wirkt und jede Einrichtung aufwertet. Die unterschiedlichen Schattierungen und Abstufungen von Grau sowie die perfekte Harmonie mit jeder anderen Farbe sorgen dafür, dass der einst so gemiedene Ton alles andere als langweilig wirkt. Nachdem Grau also unsere vier Wände bereits im Sturm erobert hat, ist jetzt der Außenbereich an der Reihe. Denn auch im Garten hat Grau eine Menge Potential.