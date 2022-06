Das Geometrie-Genie

Das Haus überragt seine Nachbarschaft nicht nur, weil es auf einem Hügel gelegen ist, sondern auch durch seine massive Optik. Das Äußere des Gebäudes wurde so konzipiert, dass es zwar heraus sticht, aber sich dabei dennoch in die Umgebung integriert. Man entschied sich für eine kubische, geometrische und außergewöhnliche Form. Zur Straße hin gibt sich das Haus verschlossen und introvertiert und sichert seinen Bewohnern so ein Höchstmaß an Privatsphäre.