Coole Bar-Designs

Ein Barkeeper muss mehr können als Cocktails mixen. Er sollte Entertainer und Zuhörer in einem sein, seine Gäste bei Laune halten und ihnen genau im richtigen Moment Lebensweisheiten geben – oder einen starken Drink. Damit man sich in seiner Gesellschaft wohlfühlt, ist aber natürlich auch die richtige Umgebung entscheidend! Wie also sollte eine Bar gestaltet sein, damit man hier gerne verweilt? Und was macht die besondere Atmosphäre eigentlich aus? Fünf eindrucksvoll designte Bars, in denen wir heute gerne auf den Sieg gegen Frankreich anstoßen würden! Und weil ja bald Wochenende ist und Bars nun mal unser Thema der Woche sind, gibt es noch ein kleines Cocktailrezept on top: