Traumvilla mit grandioser Küche

Wenn in Deutschland das Sommerwetter zu wünschen übrig lässt, träumen wir uns umso lieber an ferne Strände, atemberaubende Buchten oder in traumhafte Villen. Der Innenarchitekt Jan Wichers gestaltete eine dieser Traumvillen an der Küste Ibizas.

Von Hamburg aus war der Innenarchitekt mit seinem Unternehmen Studio Jan Wichers bereits international tätig – von Stralsund über München, bis hin zu Mumbai, Dubai und Buenos Aires. Sein letztes Projekt verschlug ihn an die Westküste Ibizas, genauer gesagt in die Bucht Vista Alegre. Hier entwickelte er das Gesamtkonzept für die 810 Quadratmeter große Villa Montesol. Das Gebäude befindet sich auf einem 2.500 Quadratmetern großen Grundstück und orientiert sich an der typisch kubischen Architektur der Insel.