Ein Gründerzeithaus wird wachgeküsst

Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Genauer gesagt geht es um die Jahre 1848 bis 1914, die sogenannte Gründerzeit, in der europäische Städte wie Wien eine enorme Wachstumsphase erlebten. Dem rapiden Bevölkerungszuwachs begegnete man mit dem Bau von Gründerzeitvierteln, die von privaten Unternehmern errichtet wurden. Auch heute noch wohnt etwa ein Drittel der Wiener Gesamtbevölkerung in Gründerzeitwohnungen, von denen viele nach heutigem Standard renoviert und saniert wurden und das Stadtbild der österreichischen Hauptstadt weiterhin prägen. Auch unsere Experten von ArchitektDI Huber ZT-GmbH standen vor der Aufgabe, ein solches Gründerzeithaus zu sanieren. Wir zeigen euch die Bilder zum Projekt.