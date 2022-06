Romantische Schlafzimmer

Himmelbetten sind wohl der Inbegriff von Romantik im Schlafzimmer. Kein Wunder: In einem Bett mit Baldachin fühlen wir uns wie Prinz und Prinzessin und noch dazu so geborgen und wohlbehütet wie in kaum einem anderen Bett. Es muss ja nicht gleich kitschig, rosarot und voller Rüschen oder Spitze daherkommen. Alle, die den Romantik-Look des Himmelbetts lieben, aber ihr Schlafzimmer nicht zu überladen gestalten will, können sich an exotischen Schlafzimmern der Karibik oder Südostasiens orientieren. Mit viel warmem, dunklem Holz und frischem Weiß wirkt der Gesamteindruck zwar romantisch, aber alles andere als kitschig.