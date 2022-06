Das Hufeisenhaus

Das Haus steht auf einem großen Grundstück mit altem Baumbestand am Rande eines Wohnviertels aus den 60er Jahren, in das es sich mit dem Bungalowkonzept harmonisch integriert. Das Gebäude mit knapp 240 qm Wohnfläche ist u-förmig ausgerichtet und umschließt ein einseitig geöffnetes Atrium, das an der offenen Seite in den Garten übergeht.