Top 5: Die besten Wohnideen dieser Woche

Wird der Teppich im Flur jemals wieder so farbenfroh strahlen wie vor zwei Jahren? Warum habe meiner Freundin nur erlaubt, mit High Heels die Wohnung zu betreten? All diese ärgerlichen Fragen können wir uns ersparen, wenn wir uns einfach für den richtigen Bodenbelag im Flur entscheiden! Was unsere Empfehlungen sind, lest ihr in dem Artikel Welcher Fussboden für den Flur?