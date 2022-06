Coole Finca mit Traumhauspotenzial

Seid ihr auch schon in Urlaubsstimmung und träumt bei der Arbeit heimlich von Sonne, Strand und Meer? Dann haben wir heute genau das Richtige für euch – eine Finca auf Mallorca. Und was für eine! Das 300 qm große Designerhaus, das von Serda errichtet wurde, überzeugt mit einem modernen Äußeren, einem großzügigen Raumkonzept, jeder Menge Style und einer genialen Aussicht - und das alles nur 30 km von Palma entfernt in traumhafter Lage zwischen Gebirge und Strand. Was will man mehr?