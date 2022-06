Ein Einfamilienhaus kommt groß raus

Am Ende der Treppe wurde eine Galerie errichtet. Dies ist die Stelle im Haus, die zuvor von außen in der Dachgaube zu sehen war. Durch diese außergewöhnliche Gestaltung wird zudem in Inneren eine Blickbeziehung vom Erdgeschoss in die obere Etage hergestellt. Eine abstrakte Deckenleuchte setzt diesen Bereich zusätzlich in Szene.