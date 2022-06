Das Sonnenanbeter-Haus

Die Einsparung von Energie ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit und gerade in der Baubranche ein wesentlicher Aspekt, der alles verändert. Wer heute baut, beschäftigt sich ganz automatisch auch mit der Frage nach Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Plusenergiehäuser werden genau diesen Anforderungen gerecht und spielen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf die Schonung unserer Ressourcen und den Schutz des Klimas – und darüber hinaus schonen sie auch den Geldbeutel des Bauherren. Was Plusenergie bedeutet? Ein Plusenergiehaus ist ein Haus, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht. Um diese Stufe zu erreichen, spielen Faktoren wie der Einsatz einer Photovoltaikanlage oder eines Wärmerückgewinnungsgeräts sowie zum Beispiel eine hohe Wärmedämmung eine Rolle. Das Haus, das wir euch in diesem Artikel zeigen, erfüllt all diese Anforderungen und ist ein echtes Energiewunder, das seinen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leistet. Geplant und errichtet wurde es von Setz Architektur in der Schweiz.