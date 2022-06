Wie aus einem Dachboden eine Bibliothek wird

Ein echtes Bibliothek-Ambiente entsteht, wenn den Schreibtisch eine Bankerlampe ziert. Die in den zwanziger Jahren aufkommende Art-Deco-Lampe mit Messingfuß und grünem, schwenkbaren Schirm ist schon fast zum Symbol der Bibliothekslampen geworden. Praktisch und stilecht zugleich ist ein Stehpult, das vor dem Bücherregal Platz findet. Vor allem, wenn Nachschlagewerke die Regale zieren, erleichtert es das schnelle Suchen von Begriffen und Erklärungen. Als Dekorationsobjekt Nummer eins dienen in der Bibliothek natürlich Bücher. Viele öffentliche Bibliotheken nutzen Freiflächen in den Regalen, um Bücher auf einem Buchständer zu präsentieren. Das können interessante Neuerscheinungen sein, aber auch beliebte Klassiker oder antike Bücher mit schönem Einband. Buchkunst in Bilder gefasst – das funktioniert beispielsweise, indem auf farbig gestalteten Leinwänden an der Wand Zitate aus den Lieblingswerke erscheinen, oder indem die Cover von beliebten Comics im Original oder in hochwertiger Kopie in Bilderrahmen gefasst werden.

Noch mehr Ideen, wie ihr eine Bibliothek in eurem Zuhause einrichten könnt, findet ihr im Ideenbuch Bücher als Blickfang: Die eigene Bibliothek einrichten.