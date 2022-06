Das unglaubliche Comeback einer Ruine

Halb verfallen und zugewachsen, so stießen die Architekten auf die heruntergekommene Hütte. Einst herrschte hier jedoch reges Treiben: Es wurde Apfelwein hergestellt. An diese Zeit erinnert jedoch kaum noch etwas. Als kompakter Bau mit Satteldach kam das Häuschen in traditioneller Formgebung daher. Auch die verwendeten Materialien wie Naturstein passten hervorragend in die umliegende Bebauung. Da allerdings kaum mehr als die Grundmauern standen, war hier an Wohnraum nicht zu denken.