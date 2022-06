Luxus-Feeling zu Hause: Integriert das Bad ins Schlafzimmer!

Das Schlafzimmer ist der Ort in unserem Zuhause, wo wir uns richtig entspannen und regenerieren möchten. Auf der anderen Seite ist das Schlafzimmer auch der Ort, an dem kuschelige und romantische Stunden verbracht werden. Ein gemütliches großes Bett ist für beides sehr geeignet und natürlich auch das Kernmöbelstück in einem Schlafzimmer. Wer genügend Platz hat und sich mit etwas Luxus verwöhnen möchte, kann zusätzlich eine Badewanne in das Schlafzimmer integrieren. So ist die Entspannung quasi vorprogrammiert und die gemütlichen Abende, allein oder zu zweit, werden zum absoluten Erlebnis. Besonders schön ist es natürlich, wenn ein toller Ausblick mit dem Entspannungsbad verbunden werden kann, sodass die Gedanken gleich doppelt abschweifen können. In diesem Artikel möchten wir euch die schönsten Ideen vorstellen, wie ihr ein Bad in eurem Schlafzimmer integrieren könnt. Mit einem Bad ist natürlich kein voll ausgestattetes Bad gemeint, da niemand es romantisch findet, eine Toilette neben dem Bett stehen zu haben. Wir reden von einer schönen, freistehenden Badewanne, die entweder direkt im Schlafzimmer oder durch einen Raumteiler ein wenig abseits platziert ist.