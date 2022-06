Energiesparwunder ganz in Weiß

Das Innere des Hauses spiegelt das Äußere mit einer Einrichtung wider, in der strahlendes Weiß und modernes Design die Hauptrolle spielen. Hier sehen wir den offenen Wohn- und Essbereich, in dem all dem reinen Weiß einige Grautöne und schwarze Elemente gegenüber gestellt werden. Darüber hinaus sorgen der Teppich und ein paar Kissen in frischem Grün für einen unerwarteten Farbakzent. Die Möbel sind modern und geradlinig gehalten. Als Blickfang dient die Wand hinter dem Kamin, die mit einem geometrischen Muster in verschiedenen Grautönen von den restlichen Wänden abgesetzt wurde.