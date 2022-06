Das Haus mit dem grünen Daumen

Aus dieser Perspektive sieht man im Vordergrund den Innenhof und im Hintergrund das bereits vorgestellte Esszimmer. Hier wird besonders deutlich, wie Außen- und Innenbereich zusammenfließen und so ein herrlicher Wohnbereich mit hohem Komfort geschaffen wird.

Der Standort in der Nähe des Waldes brachte die Experten auf die Idee, die Landschaft so dicht wie möglich an das Haus heranzubringen und in dessen Gestaltung zu integrieren. So ist nicht nur der Garten mit sorgfältig ausgewählten und auf das Klima abgestimmten Pflanzen bestückt, auch mehrere Dachflächen und vertikale Beete an den Wänden wurden bepflanzt.

Durch Solaranlagen und ein automatisches Bewässerungssystem werden Ressourcen eingespart, was das Haus auch im Hinblick auf die Umwelt zu einem vorbildlichen Projekt macht.

