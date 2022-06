Modernes Musterhaus der Extraklasse

Ein Musterhaus ist eine tolle Möglichkeit, um sich als zukünftiger Hausbesitzer schon mal vorab einen Eindruck vom möglichen Traumhaus machen zu können. Musterhäuser gibt es in den verschiedensten Größen, Formen und Variationen, wobei ein jedes Besonderheiten aufweist. Das LUXHAUS Musterhaus in Heßdorf bei Nürnberg sticht allein aufgrund seiner Farbgestaltung der Fassade heraus und ist auch nicht minder auffällig der Größe wegen. Der Blick ins Innere lohnt sich ebenso, vereint das Interior gekonnt modernes und komfortables Design. In eindrucksvollen Bildern festgehalten hat das Projekt für uns Lopez-Fotodesign, Fotograf in Nürnberg.