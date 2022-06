Gestalte dein Schlafzimmer wie ein echter Feng Shui Experte

Das Schlafzimmer ist der Ort in unserem Haus, an dem wir die meiste Zeit verbringen. Er sollte so gestaltet sein, dass wir hier zur Ruhe kommen, entspannen können und gut in den Schlaf finden. Besonders helle und sanfte Farbtöne bringen laut Feng Shui Ruhe und Entspannung ins Schlafzimmer. Auf sehr düstere Farben, Metall, kantige oder klobige Möbelstücke sollte verzichtet werden. Eine insgesamt eher kühle Farbgebung unterstützt Körper und Seele dabei, abzuschalten und in einen erholsamen Schlaf zu tauchen.

Das Schlafzimmer ist aber auch ein wichtiger Raum für die Paarbeziehung. Was ihr mit der Farbgestaltung erreichen wollt, kann sehr verschieden sein, von besserem Schlaf über mehr Harmonie bis hin zu stärkerer Leidenschaft. Welchen Effekt einzelne Farben auf uns haben und wie sie eingesetzt werden können, erfahrt ihr in diesem Feng Shui Ideenbuch für das Schlafzimmer.