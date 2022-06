8 außergewöhnliche Wohnideen

In der heutigen Zeit der Digitalisierung sind Kochbücher so gut wie überflüssig. Rezepte werden stattdessen gegoogelt und auf dem Tablet geöffnet. Wer dieses vor Wasser- und Fettspritzern schützen und in der Küche ganz bequem sein Lieblingsrezept ablesen will, sollte sich das Küchenbrett von holzgespür zulegen. Das Tolle dabei: Man kann das Brett nach individuellen Wünschen zuhause selbst gestalten. Ob man es bunt bemalt, cool lackiert oder einfach natürlich schön belässt – es sorgt so oder so für die persönliche Note in der Küche. Noch dazu lässt es sich auch als normales Schneide- oder Käsebrett verwenden. Ein echtes Multitalent!