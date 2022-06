Ganz normales Einfamilienhaus… Oder doch nicht?

Der Name ist Programm: Von der Straße aus betrachtet, sehen wir ein modernes Einfamilienhaus mit direkt angrenzender Doppelgarage. Hinter dem schlicht-modernen Bau steckt aber viel mehr als nur Wohnraum für ein Paar mit Kindern. Die Architekten der Hauptvogel & Schütt Planungsgruppe haben in der baden-württembergischen Kleinstadt Bräunlingen, unweit ihres Sitzes in Donaueschingen, ein komfortables Heim geschaffen, das vor allem auch auf eine niedrige Energiebilanz setzt. Das freut die Umwelt und den Geldbeutel.