Moderne Villa mit Stil

In der argentinischen Stadt Tigre bekamen Ramirez Arquitectura von einer fünfköpfigen Familie den Auftrag, ihr Traumhaus zu bauen. In einer luxuriösen Gated Community, in unmittelbarer Nähe zu einem Golfclub, errichteten unsere Experten eine moderne Traumvilla in schickem Design, mit jeder Menge Platz, Licht und Komfort, Pool, Garten und vielen weiteren Annehmlichkeiten. Werft mit uns einen Blick auf das moderne Einfamilienhaus.