Das Charakterhaus

In einem Neubaugebiet im nordrheinwestfälischen Straelen gaben die Stadtplaner den Architekten der Häuser ein Motto vor. Dieses lautete … und Weiß dominiert doch… und sah ein einheitliches, strahlend weißes Wohngebiet vor. Um einen uniformierten Einheitslook zu vermeiden, war es nun also an den Bauherren und Architekten, innerhalb der Vorgaben Möglichkeiten der individuellen Gestaltung zu finden. Eines der neuen Einfamilienhäuser wollen wir uns heute näher ansehen. Es wurde von Verhoeven Architekten geplant und umgesetzt und integriert sich harmonisch in seine weiße Nachbarschaft – allerdings auf ganz eigene, individuelle Art und Weise.