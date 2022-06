Ein modernes und warmherziges Zuhause

Ein Zuhause, das behaglich ist und gleichzeitig Warmherzigkeit ausstrahlt, ist besonders einladend. Genau deshalb fühlen wir uns auch bei dem Rundgang durch das Haus so wohl, welches wir euch in diesem Ideenbuch vorstellen. Es ist im Norden auf der wunderschönen spanischen Insel Mallorca gelegen und trägt die Handschrift der Expertin von Margarotger Interiorisme. Eingebettet in eine von Tourismus abseits gelegene Landschaft, zieht uns die Natur samt dem 270 Quadratmeter großen Anwesen in den Bann und lässt unser Herz höher schlagen.