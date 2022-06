6 schöne Ideen für einen Gartenweg

Naturstein wirkt mit seinen hellen Farben und seiner natürlichen Form besonders schön und ist zudem sehr pflegeleicht und lange haltbar. Wer nach den kalten Wintermonaten mit dem Frühjahrsputz beginnt, kann den Gartenweg mit etwas Wasser und einer harten Bürste abschrubben und ihn in neuem Glanz erstrahlen lassen. Natursteine in einer einheitlichen Größe und einer glatten Oberfläche zu bekommen, ist gar nicht so einfach und vor allem nicht ganz so schonend für den Geldbeutel. Trotzdem lohnt es sich, denn sie sehen toll aus, halten ewig und setzen euren Garten wundervoll in Szene. Neben einem schönen Gartenweg gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, um euren Garten zu etwas ganz Besonderem zu machen. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Ideenbuch.