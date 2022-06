Elegante Wohnoase

Der erste Blick auf die Doppelhaushälfte zeigt ein charmantes Zuhause, das mit dem weit heruntergezogenen Satteldach sehr gemütlich und heimelig wirkt. Die Architektur ist klassisch-traditionell gehalten und passt sich der Nachbarschaft harmonisch an, hat aber auch durchaus sehr moderne Züge und wirkt auf den Betrachter einladend, stimmig und wohnlich. Der erste Blick auf die Doppelhaushälfte zeigt ein charmantes Zuhause, das mit dem weit heruntergezogenen Satteldach sehr gemütlich und heimelig wirkt. Die Architektur ist klassisch-traditionell gehalten und passt sich der Nachbarschaft harmonisch an, hat aber auch durchaus sehr moderne Züge und wirkt auf den Betrachter einladend, stimmig und wohnlich. Der erste Blick auf die Doppelhaushälfte zeigt ein charmantes Zuhause, das mit dem weit heruntergezogenen Satteldach sehr gemütlich und heimelig wirkt. Die Architektur ist klassisch-traditionell gehalten und passt sich der Nachbarschaft harmonisch an, hat aber auch durchaus sehr moderne Züge und wirkt auf den Betrachter einladend, stimmig und wohnlich.