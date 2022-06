Sylter Luxusperle mit historischem Charme

Durch eine zweiflüglige Schiebetür gelangt man in die großzügige Küche des Hauses. Absoluter Blickfang ist hier der exklusive La-Cornue-Herd in der Mitte, der in diesem Raum die unbestrittene Hauptrolle spielt. An einem solchen Luxusherd zu kochen, macht doch gleich doppelt so viel Spaß. Und auch optisch macht diese Manufakturkochstelle ordentlich was her und passt perfekt zum rustikal-eleganten Charakter des frisch restaurierten Hauses.