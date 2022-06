Orientalischer Chic für ein ganzes Haus

Grün ist die Farbe der Hoffnung, wirkt beruhigend, lässt Kräfte sammeln und bringt Regeneration. Nicht zuletzt deswegen wurde der an Natur erinnernde Ton für das Schlafzimmer gewählt – dem Ort, an dem wir uns ausgiebig erholen und entspannen wollen. Dieses Grün wirkt zugleich frisch, ohne dabei zu grell zu sein. In Kombination mit den schwarz-weißen Mustern, die an Birkenstämme sowie an Zebrafell erinnern, kommt die Farbe besonders gut zur Geltung.