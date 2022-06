6 Möglichkeiten, eine Dusche zu verschönern

Es gibt so manchen Einrichtungsgegenstand im Badezimmer, bei dem man nicht so richtig weiß, wie man ihn ansprechender gestalten könnte. Eine Dusche zu verschönern, die man in der Mietwohnung unverändert übernimmt oder sich in die Eigentumswohnung einbauen lässt, ist fast schon etwas für Profis. Mit diesem Ideenbuch könnt ihr euch ganz sicherlich mit professionellen Einrichtern messen lassen, denn wir zeigen euch nicht nur mit welchen Varianten sich ein Duschbad und ganz speziell die Dusche verschönern lassen. Auf homify haben wir außerdem zu jeder dieser Ideen Produkte gelistet, die konkret anschaulich machen, was in Sachen Badgestaltung möglich ist. Lasst euch hier und jetzt von uns zu sechs attraktiven Lösungen inspirieren, um Duschen zu verschönern mit mal mehr und mal weniger Handkniffen.