Umstrukturierung deluxe

Dass dieses Haus schon 60 Jahre alt ist, sieht man ihm wahrlich nicht an. Nach umfassender Neustrukturierung und grundlegender Sanierung präsentiert sich das Einfamilienhaus in einem ganz neuen Look, ohne jedoch seinen alten Charme zu verlieren. Die Profis von Thomas Bieber Innenarchitekten legten das Augenmerk auf elegantes Design und spannenden Materialmix. Um allen Bedürfnissen einer Familie mit Kindern gerecht zu werden und mehr Platz zu schaffen, wurde der 50er-Jahre Bau unter anderem mit einem Anbau versehen. Aber seht selbst…