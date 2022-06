Wohnideen in Grün

Die Farbe Grün steht für Optimismus, Lebensfreude und Frühling. Wer sich viel Grün in Form von Möbeln, Wandfarbe oder Accessoires ins Haus holt, bringt Leben in die Bude und sorgt für Harmonie und Energie. Grün belebt und entspannt zugleich – ein Spagat, den nur sehr wenige Farben schaffen. Von spritzigem Limettengrün über saftiges Grasgrün bis hin zu dunklem Tannengrün gibt es eine breite Palette unterschiedlicher Nuancen, die alle in der Wohnung angewendet werden können. Für alle, die Lust haben, sich ein wenig Frische in Form von Grün ins Haus zu holen, haben wir einige spannende Wohnideen.