So wirst du der Liebling in deiner Nachbarschaft

Merkt euch: Lärm ist einer der häufigsten Streitfaktoren zwischen Nachbarn. Wenn ihr also euren nachbarschaftlichen Frieden bewahren wollt, achtet ihr auf euren Lärmpegel im und ums Haus herum. Wenn ihr zuhause musiziert, solltet ihr das Musikzimmer entsprechend isolieren. Dreht die Musik und den Fernseher nicht zu laut auf, vor allem zur abendlichen Stunde ist das ein großes Ärgernis. Falls ihr eine Feier plant, warnt eure Nachbarn rechtzeitig vor, damit sie während der Party nicht plötzlich wütend vor eurer Tür stehen oder direkt die Polizei rufen. Am besten ladet ihr sie gleich an eure Feier mit ein, so haben sie keinen Grund, sich zu beklagen. Einige Hausarbeiten lassen sich leider nicht still verrichten. Achtet immerhin darauf, dass ihr nicht an Wochenenden, früh morgens oder spät abends Staub saugt, bohrt oder hämmert. So viel Rücksicht muss sein.