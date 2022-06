6 Dinge, die du unbedingt aus deinem Elternhaus mitnehmen solltest

Habt ihr eine Küche, die alleine als solche genutzt wird und nicht für Gäste offen steht, dann darf man hier und da bei der stilvollen Einrichtung fünfe gerade sein lassen und Ausrutscher erlauben. Diese bewussten Stilbrüche entstehen ganz leicht, wenn Dekoartikel aus dem Elternhaus Einzug in die moderne Wohnung halten. In der Regel sind diese Artikel recht betagt und zeigen sich in einer Mode, die wir schon lange verabschiedet hatten. Doch der Reiz, den diese Artikel einst so modisch machte, ist heute auf ganz andere Weise aktuell.

In euren Küchen werden sich die Dekoartikel aus dem Elternhaus nämlich nicht harmonisch in die Umgebung einbetten, sondern fallen schlicht und einfach aus dem Rahmen. Im Foto unseres Experten sehen wir eine Schale, die nicht das ist, was sie zu sein scheint. Was sich hier in organischen Wellen zu einem umfangreichen Accessoire formiert, war einmal eine Schallplatte. Anstelle des Obsts und dem Gemüse, das man nun in diesen Dekoartikel platzieren möchte, durfte zu einer Kindheit und Jugend nur eine Nadel ran. Schon zu Zeiten, als die Schallplatte in der Musikwelt gang und gäbe war, wurden die Platten zu Raumaccessoires umgewandelt. Heutzutage, da die Schallplatte immer weniger im Umlauf ist, erscheint das Upcycling modern und zukunftsgewandt.