Für Dummies: Die Wohnung richtig dekorieren

Bei der Raumdekoration gilt es einiges zu beachten, denn es sind nicht nur Dekoartikel, die einen Raum schmücken, sondern auch die Möbel, die Innenraumarchitektur und sogar das natürliche Licht, das von außen in den Wohnraum einfällt. Anhand des vorbildlichen Einrichtungsbeispiels unseres Experten werden wir euch erklären, wie Regeln zur stilvollen Dekoration von Wohnräumen angewandt werden.

Fußboden & Möbel: Diese Regel richtet sich an alle, die einen Holzfußboden besitzen, ganz gleich in welcher Verlegeart. An die natürliche Farbe des Holzbodens richtet sich nämlich dieser allgemeine Rat und an die Möbel,die auf ihm stehen. Dekorative Möbel aus dem Material Holz bringen Gemütlichkeit in den Raum und bereichern die Raumatmosphäre mit wohliger Wärme. Falls ihr vorhabt kleine Beistelltische in Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Fluren abzustellen, dann sollte deren Holzfarbe mit der Farbe des Fußbodens übereinstimmen. Am akkuratesten geht ihr bei solch einer Raumgestaltung vor, wenn Boden wie Möbel derselben Holzart entstammen. Im Beispiel unseres Experten trägt der Beistelltisch, der sich zwischen den beiden Sesseln befindet, die gleiche Farbe wie das Parkett. Boden und Möbel entstammen zwar nicht der selben Holzart, weichen dennoch in ihrer Farbigkeit kaum voneinander ab.

Farbharmonien: Wer mit gewagten Farbtupfern einen Wohnraum dekoriert, der sollte sparsam und harmonisch mit seiner Farbwahl umgehen. Als Ratgeber für Dekoartikel sind wir ganz für kräftige Farbe, die auch unser Experte gezielt anzuwenden weiß. Neben den leuchtend gelben Wohnzimmersesseln dürfen sich die Sofakissen in ähnlichem Gelb zeigen. An dem zweiten Paar an Dekokissen spiegelt sich die Nuance der Wohnzimmerwände wider.

Lichtinseln: Als Ratgeber für Dekoartikel sind wir nur authentisch, wenn wir euch auch zur Inszenierung mit Licht anspornen. Ergänzt das Hauptlicht, das in jedem Zimmer mittig von der Decke abhängt, durch kleine Leuchten, die weit geringere Radien ausleuchten. Stehleuchten oder Tischleuchten können als dekoratives Beilicht fungieren und euch in Wohnzimmer und Schlafzimmer von Nutzen sein. Im Bild zeigt sich in der hintersten Ecke des Raumes eine Tischleuchte, die hell aufleuchtet und mit ihrem charmanten Lichterschein eine ganz besondere Note in den Wohnraum bringt.

Zimmergrün: So mancher Experte und Ratgeber für Dekoartikel und Raumausstattung pocht auf die Regel, das Blumen und Pflanzen in Wohnung oder Haus nichts zu suchen haben. Hier widersprechen wir heftigst, denn das Grün von Zimmerpflanzen wirkt nicht nur beruhigend auf die Sinne, sondern kann auch mißglückte Zimmerdekorationen gerade biegen. Unser Experte ist natürlich das beste Vorbild und stellt seiner Raumbestuhlung zu allen Seiten kleine Pflanzen mit wohl geformten Blattwerk zur Seite. Wir empfehlen: Sparsam eingesetzt, ist gegen eine Dekoration mit Pflanzen nichts einzuwenden.

Wenn ihr denkt, dass wir als Ratgeber für Dekoartikel damit schon alle Regeln zur Raumdekoration abgedeckt haben, täuscht ihr euch. Weiter geht es nun in diesem Ideenbuch mit detailreichen Empfehlungen zu einzelnen Dekoartikeln.