Große Wohnideen für 20 Quadratmeter

Wenn man so wenig Platz zur Verfügung hat, kommt es darauf an, jeden Zentimeter geschickt zu nutzen und ihm möglichst viele Funktionen zuzuschreiben. Wie auf dieser Fotografie zu erkennen ist, wurden die Möbel direkt an den Wänden platziert, um in der Mitte des Raumes für genügend Bewegungsfreiheit zu sorgen. Eine minimalistische Dekoration in Form von bunten Quadraten bringt Abwechslung in die weiße Wandgestaltung.