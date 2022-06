Das Haus der Himmelsrichtungen

In einem schicken Villenviertel der Schweizer Stadt Baden wurden unsere Experten von Merlo Architekten damit beauftragt, ein modernes und großzügiges Einfamilienhaus für ihre Kunden zu planen und zu errichten. Die Entwurfsidee basiert auf der sorgfältigen Planung sämtlicher Gegebenheiten vor Ort. Insbesondere wurden dafür die leichte Hanglage des Grundstücks, der Sonnenverlauf und die Ein- und Aussicht im dicht begrünten Umfeld in Augenschein genommen. Auf all diese Details ausgerichtet, entstand ein zeitgemäßes, weitläufiges Wohnhaus, das optimal auf die Himmelsrichtungen ausgerichtet ist.